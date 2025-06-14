В Украину по результатам репатриационных мероприятий вернули тела еще 1200 погибших

В субботу 14 июня в Украину вернули тела еще 1200 погибших, среди которых и защитники. Это стало возможным благодаря договоренностям в Стамбуле 2 июня.

Видео дня

Подробности сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там добавили, что в ближайший период следователи правоохранительных органов совместно со специалистами экспертных учреждений МВД проведут все необходимые экспертизы и процедуру идентификации репатриированных тел.

"Сегодня в рамках договоренностей в Стамбуле состоялся очередной этап репатриационных мероприятий. Украина получила еще 1200 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским гражданам, в том числе военнослужащим", – говорится в сообщении.

Проведение репатриационных мероприятий стало возможным благодаря слаженной работе представителей Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц Украины, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и других учреждений сектора безопасности и обороны.

В Координационном штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

"Отдельная благодарность личному составу Центрального управления ЦВД ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВД Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава", – отмечено в сообщении.

Напомним, договоренности о возвращении тел погибших воинов были достигнуты во время второго раунда переговоров России и Украины в Стамбуле 2 июня.

Как сообщал OBOZ.UA, первая процедура передачи тел состоялась 11 июня, тогда Россия вернула 1212 украинских воинов, павших на поле боя.

В пятницу, 13 июня, в Украину вернули еще 1200 тел погибших. По словам российской стороны, все они принадлежат исключительно гражданам Украины, в частности, военнослужащим.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!