В Украину прибыли шесть систем перехватчиков дронов, которые называют ''Ловцами шахедов''. Видео

В Украину прибыли первые закупленные за собранные украинцами средства "Ловцы шахедов". Шесть современных американских систем противодействия беспилотникам уже защищают энергетические объекты.

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Пилоты систем, способных перехватывать и приземлять вражеские дроны, прошли обучение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ловцы шахедов" уже в Украине. Защищают энергетические объекты от российских дронов. Все благодаря сбору, который организовали monobank Олега Гороховского, Игорь Лаченков и UNITED24", – отметил чиновник.

По словам Федорова, пока закуплено 6 систем противодействия вражеским беспилотникам. Он рассказал, как они помогут защитить энергетическую систему Украины от иранских дронов-камикадзе.

"Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости свыше 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники", – отметил министр.

Федоров также показал, как проходило обучение операторов этих современных систем на полигоне. Оно, судя по сообщению министра, уже завершено.

"На видео – обучение операторов на полигоне. Все готовы, все готово! Обеспечиваем защиту энергетических объектов страны благодаря вашей помощи. Спасибо каждому", – подчеркнул Федоров.

Напомним, в ночь на 26 января оккупанты атаковали Киев иранскими дронами. Над столицей сбиты все 15 запущенных врагом БПЛА.

Также сообщалось, что обломками от сбитых "шахедов" в Киевской области были повреждены дома и авто. На месте работали спасатели.