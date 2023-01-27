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В Украину прибыли шесть систем перехватчиков дронов, которые называют "Ловцами шахедов". Видео

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
5,4 т.
В Украину прибыли шесть систем перехватчиков дронов, которые называют 'Ловцами шахедов'. Видео

В Украину прибыли первые закупленные за собранные украинцами средства "Ловцы шахедов". Шесть современных американских систем противодействия беспилотникам уже защищают энергетические объекты.

Видео дня

Пилоты систем, способных перехватывать и приземлять вражеские дроны, прошли обучение. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Ловцы шахедов" уже в Украине. Защищают энергетические объекты от российских дронов. Все благодаря сбору, который организовали monobank Олега Гороховского, Игорь Лаченков и UNITED24", – отметил чиновник.

По словам Федорова, пока закуплено 6 систем противодействия вражеским беспилотникам. Он рассказал, как они помогут защитить энергетическую систему Украины от иранских дронов-камикадзе.

В Украину прибыли шесть систем перехватчиков дронов, которые называют ''Ловцами шахедов''. Видео

"Это самые современные оборонные технологии, защищающие стратегические объекты США. Комплекс радаров и средств глушения сигнала помогает обнаруживать и блокировать вражеские БПЛА и выпускает свои дроны. Fortem DroneHunter F700 – автономный дрон с радиолокационным управлением и искусственным интеллектом. Летит на скорости свыше 100 км/ч, перехватывает и приземляет вражеские беспилотники", – отметил министр.

В Украину прибыли шесть систем перехватчиков дронов, которые называют ''Ловцами шахедов''. Видео
В Украину прибыли шесть систем перехватчиков дронов, которые называют ''Ловцами шахедов''. Видео

Федоров также показал, как проходило обучение операторов этих современных систем на полигоне. Оно, судя по сообщению министра, уже завершено.

"На видео – обучение операторов на полигоне. Все готовы, все готово! Обеспечиваем защиту энергетических объектов страны благодаря вашей помощи. Спасибо каждому", – подчеркнул Федоров.

Напомним, в ночь на 26 января оккупанты атаковали Киев иранскими дронами. Над столицей сбиты все 15 запущенных врагом БПЛА.

Также сообщалось, что обломками от сбитых "шахедов" в Киевской области были повреждены дома и авто. На месте работали спасатели.

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