В Украину вернули более тысячи тел, которые по утверждению России принадлежат украинским военнослужащим

В пятницу, 19 декабря, состоялись репатриационные мероприятия. В Украину вернули 1003 тела, которые по убеждениям страны-агрессора России, принадлежат нашим военным.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. Там отметили, что в дальнейшем будут проведены все необходимые экспертизы.

"Сегодня состоялись репатриационные мероприятия. В Украину возвращено 1003 тела, которые по утверждению российской стороны принадлежат украинским военнослужащим", – говорится в сообщении.

Что известно

В штабе подчеркнули, что следователи правоохранительных органов вместе с экспертными учреждениями МВД проведут все необходимые экспертизы и идентификацию репатриированных тел.

Проведенные репатриационные мероприятия были осуществлены благодаря координации работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБУ, Вооруженных Сил Украины, МВД, Офиса Уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС и других структур сектора безопасности и обороны Украины.

Также благодарность выразили Международному Комитету Красного Креста за содействие в проведении репатриационных мероприятий.

Отдельно был отмечен личный состав Центрального управления ЦВС ГШ ВСУ и Объединенного центра обеспечения мероприятий ЦВС Вооруженных Сил Украины, который организует перевозку репатриированных тел в государственные специализированные учреждения, обеспечивает передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава.

Напомним, 13 декабря в Украину из Беларуси вернулись 114 политзаключенных в рамках мероприятия по возвращению гражданских лиц. Возвращенных политзаключенных лично встречал руководитель ГУР Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов. Самому молодому освобожденному украинцу исполнилось 25 лет.

Как писал OBOZ.UA, в июне 2025 года в Украину было возвращено еще 1200 тел погибших. Россияне подчеркивали, что все они принадлежат исключительно гражданам Украины, в том числе военнослужащим. О репатриационных мероприятиях договоренностей удалось достичь во время второй встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле 2 июня.

