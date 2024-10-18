В Украину вернули тела 501 погибшего украинского военного

Украина смогла вернуть тела 501 своего погибшего военного. Это произошло 18 октября при содействии Международного комитета Красного Креста.

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Больше всего среди них защитников, принявших свой последний бой на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

"По результатам репатриационных мероприятий в Украину вернули 501 павшего Защитника. В частности, удалось репатриировать 382 тела Защитников, погибших на Авдеевском направлении, 56 павших воинов с Бахмутского направления, 45 тел Защитников с Марьинского направления, 6 тел Защитников, погибших на Угледарском направлении, 4 воина, павших на Запорожском направлении, 7 тел защитников, воевавших на Луганском направлении. Также удалось вернуть 1 тело из морга на территории РФ", – отметили в Координационном штабе.

Украина также вернула России тела ликвидированных оккупантов.

Возвращение павших в боях Героев стало возможным благодаря взаимодействию сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными с Объединенным центром СБУ, МВД Украины, Офисом Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариатом уполномоченного по лицам пропавших без вести при особых обстоятельствах, ВСУ (ЦУ ЦВС), ГУ ГСЧС Украины, другими представителями структур Сектора безопасности и обороны Украины.

"Отдельная благодарность за содействие Международному комитету Красного Креста", – добавили в Координационном штабе.

После того, как тела воинов удалось вернуть в Украину, их доставят в определенные государственные учреждения. Там представители правоохранительных органов и судебно-медицинские эксперты установят личности погибших.

"После идентификации тела наших защитников передадут семьям для достойного захоронения", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, чтобы обмены пленными происходили каждую неделю.

Однако пока добиться этого не удается. А между тем некоторые из пленников РФ уже никогда не увидят родных, как это произошло с украинской журналисткой Викторией Рощиной, которую россияне взяли в заложники год назад.

Молодая девушка 19 сентября скончалась во время этапирования в Москву. Тело девушки в России обещали отдать в ближайшем обмене телами.