Лубинец: Украина делает все, чтобы обмены пленными происходили каждую неделю

Украина продолжает коммуникацию с Россией об обменах пленными. Киев пытается сделать так, чтобы каждую неделю возвращать воинов, захваченных противником, домой.

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Об этом 24 августа в эфире новостного телемарафона заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратил внимание на то, что сейчас его переговоры с российской коллегой Татьяной Москальковой более периодические и системные.

Может ли это говорить о том, что обменов будет больше, Лубинец не знает. "Но украинская сторона делает все, чтобы каждую неделю происходили обмены", – сказал омбудсмен.

Одним из ключевых факторов, который влияет на процесс, является количество российских военнопленных в украинском плену.

"Благодаря ребятам, ежедневно берущим в плен россиян, и сегодняшний обмен состоялся. И я надеюсь, что обмены станут периодическими", – подчеркнул омбудсмен.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 24 августа, в День независимости нашей страны, состоялся 55-й обмен военнопленными между Украиной и РФ. Он прошел в формате 115 на 115.

– Украина вернула воинов, охранявших Чернобыльскую АЭС и пункт пропуска "Чонгар", принимавших участие в боях на Киевщине, Донетчине, Херсонщине, Луганщине, защищавших Мариуполь и "Азовсталь". Девятерых из них в России успели "осудить" на длительные сроки. Взамен РФ забрала срочников, попавших в плен после начала операции Сил обороны в Курской области.

– После прибытия домой защитники вместе спели Гимн Украины.

– Проект "Хочу жить" показал разницу между тем, как встречают освобожденных из плена в Украине и РФ: россиян выстроили возле автобуса, будто заключенных перед этапом.

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