В Украину вернули тела 909 погибших защитников

В Украину 18 апреля удалось вернуть тела еще 909 павших в боях с российскими захватчиками воинов. Они погибли на Кураховском, Запорожском, Бахмутском и Угледарском направлениях, а также в Сумской, Запорожской, Луганской и Харьковской области.

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Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными. После идентификации погибших тела воинов, отдавших жизнь за Украину, отдадут родным для достойного захоронения.

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