В Умани прощаются с экс-мером Александром Цебрием, героически погибшим на фронте на Донбассе. Фото

В Умани Черкасской области утром в субботу, 27 июля, началась церемония прощания с бывшим мэром Александром Цебрием, который погиб на Донетчине во время выполнения боевого задания. Защитника не стало 24 июля.

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Местные Telegram-каналы показали кадры с места сбора людей. Провести воина, бывшего городского главу в последний путь собрались не только его близкие и родные, но и многие местные жители, чиновники, мэры некоторых других городов.

Александр Цебрий, руководивший Уманью с 2015 по 2020 год, присоединился к ВСУ в феврале 2022-го, после начала полномасштабного российского вторжения.

Мэр Киева Виталий Кличко, который тоже почтил память бывшего коллеги, отметил, что Цебрий командовал пулеметным взводом 58-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил.

"Вечная память Александру! Искренние соболезнования семье и близким… Спасибо за защиту! Слава украинским Героям, которые ценой своего здоровья и жизни защищают наше государство!" – написал Кличко в Telegram.

Герою навсегда осталось 50 лет. В марте этого года президент Украины наградил Цебрия орденом "За мужество" III степени.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Защищая Украину на Запорожском направлении, погиб воин Валерий Малиновский из Шепетовки Хмельницкой области. Ему было 48 лет, он служил стрелком штурмового взвода 128 ОГШБр.

– На войне также погиб защитник Юрий Бабийчук из Нетешина Хмельницкой области. Военнослужащий 33 ОМБр почти год считался пропавшим без вести.

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