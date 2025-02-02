В Великой Новоселке враг попал в "огневой мешок": подробности от Сил обороны

Силы обороны продолжают битву за Великую Новоселку в Донецкой области. Россияне в городе страдают от артиллерийских ударов и FPV: они попали в "огневой мешок".

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Благодаря атакам украинских воинов продвигаться захватчики не могут, в то же время вынуждены постоянно усиливать свои подразделения в населенном пункте. О ситуации в Великой Новоселке по состоянию на 2 февраля 2025 года рассказали в 110-й отдельной механизированной бригаде имени генерал-хорунжего Марка Безручко.

"Враг в ловушке! Что происходит в Великой Новоселке? Бои за город продолжаются. Враг попал в огневой мешок. Продвигаться дальше он не может, но вместе с тем усиливать свои подразделения в городе вынужден", – говорится в сообщении.

В 110 ОМБр добавили, что в районе Великой Новоселки активно работает украинская аэроразведка. Операторы БпЛА выслеживают и фиксируют передвижение и расположение оккупантов.

"Потом в бой вступают FPV и арта, складывают подвалы, в которых засел враг, хоронят его там живьем. В настоящее время противник не понимает, что делать. Эффект от пропагандистского "флаговтыка" закончился, а умирать московиты не перестали", – резюмировали в бригаде.

Там также показали кадры поражений вражеских подразделений: в ад отправляются как российские захватчики, так и их техника.

Напомним, накануне потери России в живой силе составили 1320 оккупантов.

А главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что за январь только на Покровском направлении ВСУ 15 тыс. российских захватчиков. Безвозвратные потери врага в боях за Покровск в январе составили около 7 тысяч россиян.

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