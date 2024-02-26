В Венгрии избрали нового президента: что о нем известно. Фото

Новым президентом Венгрии стал председатель Конституционного суда Тамаш Шуйок. Его инаугурация пройдет 5 марта.

Решение о новом лидере страны принял венгерский парламент после отставки Каталин Новак. За кандидатуру главы Конституционного суда проголосовали 134 депутата, еще пять – были против. О назначении сообщил в соцсети Х (exTwitter) представитель правительства страны Золтан Ковач.

"Сегодня венгерский парламент избрал Тамаша Шуйока следующим президентом Венгрии. Поздравляем, господин президент!" – написал Ковач.

До вступления в должность новоизбранного президента его обязанности будет исполнять спикер парламента Ласло Кевер.

Известно, что 68-летний Шуйок является членом партии премьер-министра страны Виктора Орбана "Фидес". С 2000 по 2014 год он занимал должность почетного консула Венгрии в Австрии. С 2014 года Шуйок стал членом конституционного суда страны, а в 2016-м – возглавил его.

Заметим, что президент Венгрии выполняет только церемониальные функции, символизирует единство нации и избирается тайным голосованием в парламенте на пять лет. Основная власть в стране принадлежит правительству во главе с премьер-министром Виктором Орбаном.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 10 февраля президент Венгрии Каталин Новак объявила о своей отставке с должности. Такое решение она приняла после скандала, связанного с помилованием, которое глава государства предоставила осужденному мужчине.

– В Будапеште десятки тысяч венгров вышли на протест из-за реакции власти на "педофильский скандал". Оппозиционные партии выдвинули свое предложение: премьер страны Виктор Орбан должен уйти в отставку.

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