В Винницкой области количество пострадавших в результате атаки РФ возросло до 18 человек. Фото и видео

В Винницкой области, в результате массированной атаки РФ 24 марта, количество пострадавших возросло до 18 человек. В частности, в тяжелом состоянии остаются два человека, которые получили тяжелые ранения.

Видео дня

Об этом сообщила руководительница Винницкой ОГА Наталья Заболотная. По ее словам, работы по ликвидации последствий на всех местах попаданий завершены.

Последствия обстрела РФ

"Количество пострадавших в Винницкой области возросло до 18. Двое раненых остаются в тяжелом состоянии, еще четверо – в состоянии средней тяжести", – написала чиновница.

В результате российского удара повреждены 35 частных домов, семь многоквартирных и еще четыре здания общего пользования. Также полностью разрушен один частный дом, еще два – получили значительные повреждения.

В других домах взрывной волной и обломками выбиты окна, повреждены крыши, двери и фасады.

"Ликвидация последствий на всех местах попаданий завершена. Комиссии продолжают работу по обследованию поврежденных домов и фиксации убытков", – говорится в сообщении.

Заболотная поблагодарила работников экстренных служб, международные фонды и всех неравнодушных людей, которые работали на местах атак и помогали пострадавшим.

Что предшествовало

Во вторник, 24 марта, Винницкая область оказалась под ударами российских оккупантов, в результате чего погиб 59-летний мужчина. В течение суток в небе над регионом было зафиксировано 56 вражеских БпЛА – 11 ночью и 45 днем.

Разрушения зафиксированы в трех громадах, а в Виннице беспилотник попал в объект гражданской инфраструктуры.

Напомним, в ночь на 24 марта РФ нанесла комбинированный удар по Запорожью в ночь на 24 марта. В результате атаки, есть погибший и пострадавшие. Повреждены шесть многоквартирных и два частных дома, магазин, нежилые сооружения и объект промышленной инфраструктуры.

Как сообщал OBOZ.UA, 24 марта российская армия нанесла удары по Полтавщине. Враг применил дроны-камикадзе и баллистические ракеты. В результате вражеской атаки погибли два человека, многие получили ранения. Зафиксированы повреждения жилых домов и гостиницы. На месте прилета возникли пожары.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!