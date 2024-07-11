В ВМС подтвердили, что задержали грузовое судно, которое заходило в оккупированные Россией порты: что известно

Украинские военные задержали иностранное грузовое судно, которое нарушало украинское и международное законодательство, заходив в оккупированные Россией украинские порты. Это делалось в коммерческих целях.

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Информацию подтвердил спикер Военно-морских Сил ВСУ Дмитрий Плетенчук на своей странице в Facebook в среду, 10 июля. По его словам, судно было задержано "с соблюдением всех соответствующих процедур".

"Подчиненные ВМС ВС Украины структуры задержали грузовое судно, которое вопреки украинскому и международному законодательству, заходило в оккупированные Россией украинские порты в коммерческих целях", – написал он.

Плетенчук добавил, что пренебрегать законными требованиями Украины в Черном море не получится.

Накануне издание Lloyd's List сообщило, что судно под флагом Камеруна было задержано на реке Дунай. Оно незаконно пересекало границы Украины и перевозило грузы в захваченный Россией Севастополь и из него.

"Грузовое судно Usko Mfu (ИМО: 7919781) под флагом Камеруна дедвейтом 4127 тонн шло из молдавского порта Джурджулешты, когда к нему подошел корабль и заставил его стать на якорь в украинском порту Рени... Агент и судовой брокер говорят, что Usko Mfu перехватили военным катером, когда он находился в румынских водах", – сказано в сообщении.

Как говорится в материале, Дунай является узкой водной артерией, а конкретный участок, по которому шел Usko Mfu, граничит как с Румынией, так и с Украиной.

"Анализ разведывательных данных Lloyd's List Intelligence показывает, что Usko Mfu прошел между украинскими и румынскими водами, направляясь вниз по течению", – пишет издание.

Судно было загружено ячменем, пунктом назначения значилась Суда (Греция).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Плетенчук рассказал, что в настоящее время в Крыму базируются только остатки российского флота. Оккупанты вывели из временно захваченного полуострова все ракетоносители и оставили только корабли судообеспечения.

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