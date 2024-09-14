В ВМС показали момент сбивания вражеского БПЛА Shahed-136: фантастические кадры

В сети показали видео избиения одного из "Шахедов", которыми российские кафиры атаковали Украину в ночь на 14 сентября. По вражескому лому отработали бойцы Военно-Морских сил Украины.

Видео дня

Видео было опубликовано в Telegram ВМС Украины. Поразить дрон воинам удалось с катера.

Напомним, этой ночью только над Одесской областью военные ВМС ВСУ сбили 9 российских беспилотников типа "Шахед". Падение обломков БПЛА привело к повреждению частных домов, хозяйственных построек и автомобилей.

Всего в эту ночь враг осуществил запуск более 76 "шахедов" по территории Украины, 72 из которых были успешно сбиты нашими защитниками.

В Одесской ОВА сообщили, что террористы уже вторую ночь атакуют Одесский и Измаильский районы с помощью ударных беспилотников. Силы ПВО вели напряженную борьбу более трех часов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ночь на 14 сентября российские оккупанты атаковали Киев "Шахедами", по которым отработала противовоздушная оборона. Обломки БПЛА упали на территорию коммунального предприятия в Оболонском районе.

– Также в ночь на 14 сентября российская террористическая армия ударила ФАБ-500 по Харькову. Прилет случился в Холодногорском районе города.

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