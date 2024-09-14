Бойцы ВМС за ночь сбили над Одесской областью девять "шахедов"

Силы обороны Украины продолжают эффективно уничтожать противника на суше, море и в воздухе. Так, в ночь на 14 сентября только над Одесщиной военные ВМС ВСУ сбили 9 российских беспилотников типа "Шахед".

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Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Военно-Морских Сил. Всего в эту ночь враг осуществил запуск более 70 "шахедов" по территории Украины, большинство из которых были успешно сбиты нашими защитниками.

"Сегодня ночью в Одесской области во время воздушной атаки российских оккупантов силами и средствами Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины было сбито 9 вражеских дронов-камикадзе "SHAHED-136".

Военно-Морские Силы Вооруженных Сил Украины вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны продолжают уничтожать врага на земле, в море и воздухе!" – говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 сентября также стало известно, что Россия вывела в акваторию Черного моря четыре ракетоносителя. Все они оснащены крылатыми ракетами типа "Калибр" суммарным залпом до 24 единиц. Украинцев призывали идти в укрытие в случае объявления воздушной тревоги и следить за сообщениями ПС.

Минувшей ночью оккупанты также атаковали Украину "Шахедами". Из 26 запущенных беспилотников силы ПВО уничтожили 24. Защитники неба работали в Николаевской, Одесской, Херсонской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.