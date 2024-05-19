В Волчанске российские оккупанты снова занялись мародерством: видео

Российские оккупанты во время повторного наступления на Харьковщине снова взялись за мародерство. На видео попало, как военные ВС РФ грабят один из домов в Волчанске.

За город продолжаются бои, враг пытается его захватить. Кадры с действиями захватчиков, которые между обстрелами успевающих грабить, показал Telegram-канал "Разведка Ноем".

На кадрах видна суматоха российских солдат, "маркированных" характерными белыми тряпками, возле большого и аккуратного домовладения. Пока одни захватчики рыскали по дому й хозяйственным постройкам, другие караулили рядом.

"Немножко вам кадров от наших админов, воюющих на Харьковском направлении, г. Волчанск. На видео четко видим, как кац*пы занимаются разворовыванием домиков", – говорится в описании.

Награбленное имущество оккупанты загрузили в автомобиль, который очень быстро уехал с места преступления. Очевидно, что сначала террористы из РФ грабят дома, а затем "заметают следы" своего преступления еще одним – обстреливая их.

"Российские чудовища занялись любимым делом и мародерят дома украинцев, вынужденных эвакуироваться из-за непрерывных обстрелов", – прокомментировал кадры военный журналист Юрий Бутусов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Волчанске сейчас продолжаются бои, врагу удалось немного продвинуться в черте города. Оккупанты пытаются захватить населенный пункт, поскольку он является транспортным узлом в приграничной территории.

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