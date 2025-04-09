В Вооруженных Силах рассказали, кто конкретно взял в плен китайских военных

Двоих граждан Китая, воевавшие в составе оккупационной российской армии в Донецкой области, взяли в плен бойцы 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады Десантно-штурмовых войск. Событие произошло "на днях".

Видео дня

Об этом сообщили в Facebook сами бойцы 81 ОАЭМБР. Украинские защитники также добавили видео, на которое ссылался ранее украинский президент Владимир Зеленский.

"Воины 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады на днях взяли в плен двух граждан Китайской Народной Республики. Они находились на вражеской стороне – в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск", – отметили в бригаде.

По словам военных, с пленниками проводятся все необходимые процессуальные действия украинскими правоохранительными органами.

"Десантники 81 ОАЭМБР продолжают успешно уничтожать захватчиков и всех, кто им помогает", - добавили в бригаде.

81 отдельная аэромобильная Слобожанская бригада – военное соединение в составе Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины, созданное на базе в/ч А2120. Бригада была сформирована после начала российской агрессии осенью 2014 года.

Боевое крещение личный состав бригады получил уже в конце 2014 года во время обороны Донецкого аэропорта и прилегающих к нему районов. После чего последовала оборона Новгородского, 8 месяцев непрерывных боев с пророссийскими боевиками в промышленной зоне Авдеевки.

В 2016 году бригада вела бои на Светлодарской дуге, а в 2017 году военные отдельного аэромобильного батальона держали оборону в Марьинском районе Донецкой области.

В ноябре 2023 года бригада получила почетное наименование "Слобожанская". Лозунгом бригады стал девиз: "Рожденные побеждать".

Как сообщал OBOZ.UA, 8 апреля стало известно, что бойцы Сил обороны Украины взяли в плен двух граждан Китая, воевавших в составе армии РФ. Это произошло в Донецкой области. Украинская сторона располагает документами этих лиц, банковскими карточками и личными данными.

Кстати, президент Украины Владимир Зеленский уточнил, что гораздо больше граждан КНР воюет за Россию. В последнем случае украинские воины вступили в бой с шестью китайскими военными, но в плен попали только двое из них.

В МИД Украины уже отреагировали на таких военнопленных и вызвали временного поверенного в делах Китая для объяснений.

Представитель Государственного департамента США Темми Брюс назвала "тревожной" новость об участии граждан Китая в войне против Украины. По ее словам, это еще одно доказательство того, что Китай поддерживает Россию не только на экономическом уровне.

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