В восточной части территории Украины воздушная тревога: есть угроза баллистики
Вечером в пятницу, 29 марта, в восточной части Украины была объявлена воздушная тревога сразу в ряде областей. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения с востока.
Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", – говорится в сообщении.
В 22:16 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики, она длилась полчаса.
Как сообщал OBOZ.UA, войска Российской Федерации днем 29 марта запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Одессе. Они сбиты, однако из-за падения обломков травмы получил ребенок.
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