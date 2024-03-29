В восточной части территории Украины воздушная тревога: есть угроза баллистики

Вечером в пятницу, 29 марта, в восточной части Украины была объявлена воздушная тревога сразу в ряде областей. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения с востока.

Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения с востока", – говорится в сообщении.

В 22:16 Воздушные силы сообщили об отбое угрозы баллистики, она длилась полчаса.

Как сообщал OBOZ.UA, войска Российской Федерации днем 29 марта запустили две управляемые авиационные ракеты Х-59 по Одессе. Они сбиты, однако из-за падения обломков травмы получил ребенок.

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