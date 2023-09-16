В восточной части Украины воздушная тревога: угроза применения баллистических ракет

Украинские власти объявили воздушную тревогу в восточных регионах государства. Предупреждают о значительной активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях.

Как свидетельствует карта воздушных тревог, "покраснели" Харьковская, Днепропетровская, Запорожская, Донецкая и Луганская области. Есть угроза применения авиационного вооружения.

Напомним, в этот день тревога в Украине звучит уже не в первый раз. Днем войска РФ накрыли огнем Берислав Херсонской области. В результате атаки получила ранение 63-летняя женщина. Оккупанты попали в многоквартирный дом, местная жительница была ранена в собственной квартире.

А утром 16 сентября взрывы прогремели в Харькове. В результате пострадало не менее пяти мирных жителей, от попадания снаряда образовалась семиметровая воронка.

Видео дня

"Оккупанты нанесли 5 ударов по Холодногорскому району Харькова. По предварительной информации медиков, ранены 5 гражданских, состояние пострадавших – легкое и среднее, угрозы жизни нет. Экстренные службы ликвидируют последствия попаданий", – рассказал председатель Харьковской ОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В британской разведке считают, что Россия, вероятно, сможет создать значительный запас крылатых ракет к зиме, чтобы восстановить удары по объектам украинской инфраструктуры. Ранее Москва заявляла о росте темпов производства такого вооружения.

– В "Укрэнерго" сообщили, что если Россия не будет атаковать объекты украинской энергетики этой зимой, есть шанс пройти отопительный сезон без отключений света. Но страна готовится ко всем сценариям, в том числе и самым отрицательным. Бытовым потребителям советуют проверить свои генераторы и павербанки, а если их нет – приобрести, а также узнать, где расположены ближайшие пункты несокрушимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!