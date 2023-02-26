Блог | Серж Марко: В воздухе чувствуется приближение бури: стратегическая фаза войны скоро начнется

Это какое-то внутреннее чувство. Нет, действительно активность на фронте усилилась, новые российские подразделения введены в бой, они где-то наступают, где-то получают пи*ды, где-то забирают какую-то деревню или посадку, оставляя в полях пару механизированных рот в виде кучи сожженного железа и тел по посадкам, и снова собираются с силами наблюдая, как мы фортифицируем следующую посадку, которую продадим им по самой высокой цене, в то же время раз**бывая их на новых позициях. Где-то мы контратакуем, забираем позицию, но эта игра начинается снова. Да, они напирают. Наступление уже началось, но не по полной, мы это видим.

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Далее текст на языке оригинала.

Я розумію, що зараз йде гра, де той, хто психане та перший піде в бій, кинувши основні резерви, покаже напрямок атаки, втратить частину армії, розбивши її об оборону супротивника – той і програє. Бо твій задум буде викладений на стіл повністю. І той, хто зробить хід у відповідь – він буде мати більше можливості розсередити резерви на оборону та атаку, виявить, де дійсно буде відносно слабка лінія, яку можно контратакувати, та які саме логістичні артерії потрібно перерубати, щоб загоняти людей з технікою в казани. Росія не вводить зараз свої основні резерви. Вона нас мацає, доволі сильно, Бахмут, Вугледар, Креміна, Авдіївка/Донецьк. Потужно промацує.

Ми сидимо в обороні. Час працює на нас. Ми хочемо мати більші резерви, танкові роти з західних танків, сформовані та укомплектовані роти ударних БПЛА та інше. Час працює на нас, але ціною сильно за*бавшихся людей у окопах, які втомились втримувати цей вал. Ми в обороні, ми стоїмо і дорого продаємо ворогу кожен новий день, знижуючи його боєздатність. Але з кожним днем ми розуміємо, що скоро війна зміниться, і ми підемо в новий ад, з великими втратами з обох боків, але з метою нарешті вдавити цю гідру, відбити Маріуполь та Мелітополь, піти в Крим та виплеснути всю ту лють, що скопилась за втомою та зірваною нервовою системою. Ми сидимо в обороні, чєкаючи того моменту, коли настане стратегічна фаза цього протистояння.

Судячи зі всього, це дуже скоро почнеться. Бо у повітрі відчувається наближення бурі.