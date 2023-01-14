В Воздушных силах оценили, может ли Россия изменить тактику ракетных ударов по Украине после назначения Герасимова

Решение Кремля о назначении начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск в "спецоперации" не внесет существенных изменений в ракетные атаки по территории Украины. Приказы об обстрелах гражданской инфраструктуры принимаются отнюдь не одним человеком.

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Об этом в эфире телемарафона UA Разом рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он особо подчеркнул, что в планах оккупантов по-прежнему вынашивается идея об обстрелах именно гражданской критической инфраструктуры.

"То, что они не оставили планы, это очевидно. Доказательства этого – заявления их политиков и СМИ. Их замысел "отключить Украину от света" дальше и остается. Поэтому не важно, кто у них и что будет возглавлять", – указал военный.

Игнат в заключение добавил, что Путин продолжает рассчитывать на полный захват Украины. Бои за Соледар и общая ситуация на восточном направлении целиком это подтверждают.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что уже с утра 14 января в Киеве прогремел ряд мощных взрывов. Россия атаковала украинскую столицу ракетами.

Также из кулуарных источников в Кремле стало известно о "межвидовой борьбе" в высших кругах российского военного руководства. Шойгу с Герасимовым не хотят отдавать пальму первенства Пригожину с Суровикиным.