В Воздушных силах показали работу зенитных ракетных войск во время ракетной атаки РФ в ночь на 21 сентября. Видео

Украинские защитники продолжают активно и успешно отражать атаки врага в лице войск страны-агрессорки России. В Воздушных силах ВСУ показали работу зенитных ракетных войск во время ракетной атаки РФ в ночь на 21 сентября.

Видео опубликовано в Telegram-канале Командование Воздушных сил Вооруженных сил Украины. На нем показаны яркие моменты попадания по враждебным целям (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Боевая работа подразделений зенитных ракетных войск Воздушных сил ночью 21 сентября 2023 года. Спасибо всем, кто защищает небо! Итого – к победе!" – говорится в сообщении.

На кадрах видны враждебные цели и запуски украинских систем ПВО. Они точно уничтожали все атаки противника.

Напомним, рано утром в четверг, 21 сентября, российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой, Ровно и Киеве во время воздушной тревоги сработало ПВО, а в Харькове и на Львовщине прогремели взрывы. Все подробности – по ссылке здесь.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в патрульной полиции Черкасской области показали первые минуты после обстрела российскими террористами областного центра. В результате попадания сбитой вражеской ракеты в здание возник сильный пожар.

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