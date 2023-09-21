Повсюду пламя и обломки: в полиции показали первые минуты после атаки РФ на Черкассы. Видео

В Патрульной полиции Черкасской области показали первые минуты после обстрела российскими террористами областного центра. В результате попадания сбитой вражеской ракеты в здание возник сильный пожар.

Также на месте взрыва повсюду были разбросаны обломки. Об этом сообщает пресс-служба ведомства (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Патрульные экипажи прибыли на место происшествия спустя несколько минут после взрыва, чтобы оказать помощь пострадавшим. Вокруг разрушенного здания правоохранители перекрыли движение, чтобы обезопасить прохожих и обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники.

Также инспекторы помогли осуществить эвакуацию пострадавших мирных жителей и обеспечили охрану на месте происшествия.

На кадрах, которые опубликовала полиция, видно, что часть здания буквально разлетелась на кирпичи в результаты взрыва российской ракеты. Также на видео попали несколько очагов пожара.

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"Все как один слаженный механизм работают ради спасенных жизней и минимизации последствий трагедии. На месте попадания работают медики, спасатели и все необходимые службы. Спасательная операция продолжается", – заявили в патрульной полиции.

Напомним, российские оккупанты атаковали Черкассы. Ракета была сбита, однако разрушен отель в центре города. По меньшей мере 11 человек пострадали.

Ранее сообщалось, что утром 21 сентября российские террористы устроили массированную воздушную атаку на Украину. В Черкасской, Хмельницкой, Винницкой областях, а также в городах Ривне и Киев во время воздушной тревоги сработала ПВО, а в Харькове и во Львовской области прогремели взрывы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 21 сентября в Харькове во время воздушной тревоги раздалось по меньшей мере 6 взрывов. Российские террористы ударили по городу ракетами С-300.

– В Черкассах российская ракета была сбита, однако в результате падения обломков пострадал объект гражданской инфраструктуры в центре города. По меньшей мере 5 человек пострадали, еще один находится под завалами.

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