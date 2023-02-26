В Воздушных силах сказали, когда может быть следующий ракетный удар РФ

Ожидая российских ударов по критической инфраструктуре, не следует привязываться к символическим датам. Во время войны ракетный удар может произойти в любой момент по всей территории Украины.

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Об этом в эфире национального телемарафона "Единые новости" заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Он также призвал молодых ребят присоединяться к обучению Сил Противовоздушной обороны.

"Я сейчас нахожусь в Виннице, и люди в эти дни здесь, как и на западе Украины, ожидают удары дальнобойными ракетами. Я хочу сказать, что в режиме ежедневного ожидания живут Харьковская, Одесская, Запорожская, Херсонская области. Взрывы там раздаются, удары. Жители не выбирают себе там дату 23-24 февраля – они живут с этим. И Украина должна знать, что там очень горячо. Мы говорим, что враг будет атаковать критическую инфраструктуру, и привязываемся к символическим датам. Однако у нас война, и удар может быть в любой момент", – сказал Игнат.

При этом он призвал украинцев не падать духом, не поддаваться панике, а приобщаться к обучению Сил Противовоздушной обороны на базе Харьковского университета имени Ивана Кожедуба.

"Набор в Харьковский университет продолжается, во время войны процедура поступления упрощена. Девушки и ребята будут работать уже на новейших системах: IRIS-T, NASAMS, Patriot и SAMP/T. Так что кто хочет стать богом ПВО – приглашаем", – сказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Напомним, начиная с сентября 2022 года и по сей день Силы обороны Украины обезвредили в небе более 1,2 тысячи воздушных целей, которые запускала Россия. Речь идет о более чем 650 крылатых ракетах и 610 дронах-камикадзе Shahed-131/136 иранского производства.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Россия держит в Черном море 9 кораблей, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр" общим залпом в 8 ракет. Кроме того, государство-террорист держит свои корабли в Средиземном море, где из 10 судов 5 носителей "Калибров" общим залпом 72 ракеты. Еще один вражеский корабль находится в Азовском море.

Также известно, что Россия передала Беларуси свои "Искандеры", из которых обстреливала Украину. Об этом может свидетельствовать тот факт, что белорусское Минобороны попыталось скрыть отметки о количестве боевых пусков на кабинах машин.

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