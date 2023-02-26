Защитники Украины с сентября уничтожили более 650 крылатых ракет и 610 ''Шахедов'' РФ

Начиная с сентября 2022 года и по сегодня Силы обороны Украины обезвредили в небе свыше 1,2 тыс. воздушных целей, которые запускала Россия. Речь идет о более чем 650 крылатых ракетах и 610 дронов-камиказде Shahed-131/136 иранского производства.

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Об этом рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Он дал интервью информагентству АрмияInform Министерства обороны.

"Только с 11 сентября 2022 года уничтожено более 650 крылатых ракет оккупантов и более 610 иранских ударных дронов", – подчеркнул командующий ВС.

По его словам, для сбивания ракет и дронов-камикадзе, которыми Россия атакует наши города, защитники украинского неба получили от партнеров с Запада соответствующие системы противовоздушной обороны.

В частности, вражеские цели сбивают зенитно-ракетными комплексами: норвежским NASAMS, германским IRIS-T и французским Crotale. А также зенитными самоходными установками, например немецкой САУ Gepard.

Ныне Воздушные силы ВСУ ожидают получения американского ЗРК MIM-104 Patriot и французского SAMP/T-MAMBA. Однако, говорит командующий, такой помощи мало.

"Нам нужно более технологичное современное оружие, которое поможет быстро навести порядок в небе и освободить его от присутствия воздушных террористов. Наши союзники знают, что конкретно нужно Украине, в частности, Воздушным силам. Это современные многоцелевые самолеты и зенитные ракетные системы средней и большой дальности", – объяснил Олещук.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время воздушной тревоги 23 февраля Силы обороны сбили вражеский беспилотник над Киевщиной. В Воздушных силах уточнили, что это был разведывательный БПЛА.

В сеть попало видео уничтожения российского беспилотника. Украинская ПВО ликвидировала его 25 февраля на Донетчине.

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