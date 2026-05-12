В ВСУ опровергли слухи, будто российские ДРГ хотели проникнуть в Никополь по дну Каховского водохранилища

В Вооруженных силах Украины отреагировали на сообщения о том, что российские оккупанты якобы пытались проникнуть в Никополь по дну бывшего Каховского водохранилища. Такая информация о "действиях" вражеских диверсионно-разведывательных групп не соответствует действительности.

Украинские Силы обороны продолжают контролировать ситуацию и не исключают угрозу диверсий. Об этом "Укринформу" сказал спикер Сил обороны юга Владислав Волошин.

"В некоторых средствах массовой информации и в местных пабликах начала распространяться информация о том, что россияне пытаются диверсионными группами проникнуть в Никополь по дну бывшего Каховского водохранилища. Эта информация не соответствует действительности", – отметил он.

Волошин отметил, что местность в районе бывшего водохранилища является сложной для передвижения из-за заболоченных участков, камышей и остатков воды. Также не стоит забывать о наличии основного русла Днепра, которое необходимо форсировать.

"Никуда не делось основное русло Днепра, которое нужно преодолевать, чтобы переправиться. Его нужно форсировать и преодолевать на плавсредствах. Ширина в самых узких местах в районе Никополя примерно от 250 до 400 метров. Это довольно широкая водная артерия, и, чтобы ее преодолеть, нужно время", – пояснил спикер.

Он добавил, что Силы обороны не исключают попыток российских диверсионных групп, поэтому продолжают мониторинг ситуации и противодействие возможным угрозам, в частности с применением аэроразведки и беспилотников.

Также, по словам Волошина, российские войска возле Запорожской АЭС пытаются обустраивать наблюдательные посты на территории бывшего Каховского водохранилища, чтобы усложнить действия украинских сил.

