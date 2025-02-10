В ВСУ рассказали, что происходит в окрестностях Великой Новоселки

В окрестностях поселка Великая Новоселка в Волновахском районе Донетчины продолжаются бои. В течение последних суток на Новопавловском направлении фронта враг больше атаковал в районе Константинополя и пытался восстановить утраченное положение недалеко от Зеленовки.

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Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Также о ситуации рассказали в официальном Telegram-канале ОСГВ – "Хортицкий ветер".

"Могу сказать, что в окрестностях населенного пункта Великая Новоселка продолжаются бои, продолжаются не безуспешно. Вдобавок мы о них регулярно сообщаем: как о поражении врага там напрямую, так и о поражении врага, который оттуда пытается выдвинуться в других направлениях", – сказал Трегубов.

Согласно сводке Генштаба ВСУ на утро 10 февраля, в течение суток на Новопавловском направлении фронта российские оккупанты десять раз тщетно пытались прорваться вблизи Константинополя. В то же время они активно применяли авиацию.

Кроме этого, для доставки штурмовиков враг задействовал автомобильную технику. Такая российская колонна была поражена огнем украинской артиллерии, в результате чего уничтожены три автомобиля вместе с личным составом ВС РФ.

"Враг продолжает накапливать силы и средства для дальнейших атак. Украинские защитники наносят захватчикам значительные потери в живой силе и технике", – прокомментировали в ОСГВ "Хортица".

Как сообщал OBOZ.UA, в конце января в 110-й бригаде им. генерал-хорунжего Марка Безручко не подтвердили оккупацию Великой Новоселки, о которой заявила российская пропаганда. По мнению аналитиков Института изучения войны, Россия распространила информацию об "успехах" возле поселка в рамках своей информкампании, направленной против Запада и его военной поддержки Украины.

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