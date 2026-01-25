В ВСУ рассказали о попытках оккупантов прорвать украинскую границу: где ищут слабые места

Российская оккупационная армия продолжает предпринимать попытки прорыва государственной границы в Сумской и Харьковской областях. Захватчики атакуют под предлогом создания так называемой "буферной зоны".

На сегодняшний день россияне пытаются найти слабые места в украинской обороне на Слобожанском направлении. Об этом в эфире телемарафона рассказал начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Оккупанты продолжают атаковать

По информации Трегубова, оккупационные войска РФ пытаются найти слабые места в обороне ВСУ и пытаются прорвать украинскую границу в Харьковской области. В частности, не прекращаются бои в районе Волчанска и Купянска.

Кроме того, путинские захватчики пытаются оказывать давление на украинские позиции на Лиманском направлении. Трегубов подчеркнул, что в направлении Купянска оккупанты пытаются осуществлять наступательные действия, однако успеха не имеют.

Представитель ВСУ уточнил, что на этом участке фронта враг практически не применяет тяжелую технику. Вместо этого россияне используют личный состав в качестве пушечного мяса и наступают группами от 15 до 20 человек.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что армия России пыталась прорвать оборону Волчанска в четырех местах. Враг рассчитывал на преимущество в личном составе и предпринял попытки обойти город. Бои шли как в самом Волчанске, так и в районах населенных пунктов на его окраинах.

