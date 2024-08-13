В ВСУ сказали, изменилась ли ситуация на Покровском направлении из-за операции на Курщине

По состоянию на 12 августа ситуация на Покровском направлении из-за операции в Курской области не изменилась. Украинские военные пока не ощутили уменьшения количества российских оккупантов.

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Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью, спикер 110-й ОМБр имени генерала-хорунжего Марка Безручко Иван Секач, передает "Суспільне Донбас". С того участка фронта, где держит оборону его подразделение, враг свои силы не выводил.

"Я спрашивал у ребят, у аэроразведки. Стало меньше или нет. Нет, не стало меньше, лишь в некоторых случаях уменьшилось количество FPV противника. Но общая картинка не изменилась", – сказал Секач.

Он добавил, что на Покровском направлении стало гораздо меньше техники войск РФ – сейчас оккупанты ее почти не используют. Вместо этого россияне применяют тактику малых групп, когда их подразделения по 2-3 человека перемещаются по лесополосам, из-за чего их трудно выследить.

"Они так идут, за день собираются, накапливаются и потом штурмуют наши позиции", – рассказал военный.

Напомним, что соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый сказал, что российские оккупационные войска пока не оттягивают свои резервы с Донбасса с целью переброски их в Курскую область. Риски потерять позиции в районах Покровска, Торецка, Угледара слишком велики, чтобы оккупанты позволили себе вывести оттуда войска.

Как сообщал OBOZ.UA, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий рассказал, что российская оккупационная армия продолжает наступление на Покровском направлении. В последнее время враг увеличил общее количество обстрелов на этом участке фронта.

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