В ВСУ заявили о тяжелых боях в районе Константинополя и Скудного: карта

На Новопавловском направлении продолжаются тяжелые бои. Враг атаковал в районе Константинополя и Скудного, пытаясь "продавить" количеством и развить наступление.

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Также состоялся ряд новых вражеских штурмов на Покровском, Лиманском и Купянском направлениях, на Торецком враг атаковал украинские позиции с помощью артиллерии и авиации. Подробности о ходе боевых действий на востоке раскрыли в оперативно-стратегической группировке войск "Хортица".

Так, на Купянском направлении накануне россияне штурмовали неподалеку от Новоосинового и Загрызового. Силы обороны отразили вражеские атаки.

На Лиманском направлении вражеские штурмовые группы безуспешно атаковали укрепления наших войск в районах Нового, Новомихайловки и Ямполевки.

На Торецком направлении противник при поддержке авиации и артиллерии атаковал наши позиции неподалеку от Крымского, Дачного и в Торецке. Авиационным ударам подверглись Константиновка и Торецк.

"Оккупанты пытались перебрасывать личный состав автомобилями и бронетехникой, но потеряли танк и два автомобиля. Силы обороны продолжают сдерживать напор, уничтожая превосходящие силы противника", – отметили в ОСГВ "Хортица".

На Покровском направлении оккупанты атаковали оборонительные порядки ВСУ в районах Водяного Второго, Проминя, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаклы.

В направлении Елизаветовки противник пытался перемещать личный состав на мотоциклах, потеряв три из них. Атака врага захлебнулась.

На Новопавловском направлении штурмовые группы противника атаковали в районе Константинополя и Скудного. Противник пытается реализовать численное преимущество и развивать наступление. Идут тяжелые бои.

"Напоминаем, что разглашение каких-либо данных о действиях Сил обороны, а также о перемещении и положении наших войск, расположении объектов и подразделений, карается согласно действующему законодательству Украины", – добавили в ОСГВ "Хортица".

Напомним, ранее в Институте изучения войны заявили, что у ВСУ есть успехи в Торецке. Тем временем российские оккупанты продолжают наступление на Курщине.

Также сообщалось, что Силы обороны Украины уничтожили "Солнцепек" и склад боекомплекта армии РФ возле Селидового.

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