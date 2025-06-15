В ВСУ заявили об аномальном количестве боев возле Днепропетровщины: карта

Россияне нарастили интенсивность атак на Новопавловском направлении: накануне там зафиксировано аномальное для этого отрезка фронта количество боевых столкновений. Враг стремится прорваться к административной границе с Днепропетровской областью.

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Сейчас войскам РФ достичь желаемого не удается, Силы обороны сдерживают продвижение захватчиков. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, накануне на Новопавловском направлении зафиксировано аномальное для этого участка фронта количество боевых столкновений: 34.

"Это свидетельствует об очень активных попытках россиян все же продвинуться к границе Днепропетровской области. Но по состоянию на сейчас это безуспешно", – отметил Трегубов.

По словам спикера, россияне пытаются сделать вид, что они уже присутствуют на админгранице между Днепропетровской и Донецкой областями, однако это не так – если говорить о постоянном военном присутствии врага.

"Они хотели еще это проявить по состоянию на 9 мая, чтобы было как-то к празднику, но у них не получилось тогда, у них не получается до сих пор. Очень активно бьются, чтобы подвинуть линию разграничения к административным границам просто, чтобы показать, что у них есть выход на эти административные границы, что частично достигнута их политическая цель. С военной точки зрения здесь нет особого смысла, с политической – может и есть", – отметил Трегубов.

Он добавил, что сохраняют активность россияне и на других направлениях в зоне ответственности ОСГВ "Хортица": на Торецком, Краматорском, Купянском и Харьковском. На всех направлениях украинские воины оказывают врагу активное сопротивление, наносят россиянам значительные потери.

Напомним, ранее на вопрос о том, есть ли продвижение врага на Днепропетровщине, отвечал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такого продвижения пока нет. Россияне прибегают к засылке к админгранице Днепропетровщины малочисленных ДРГ, ведь для России очень важна именно информационная атака. Однако вражеские ДРГ уничтожаются украинскими воинами.

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