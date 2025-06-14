"Запускают маленькие ДРГ": Зеленский объяснил, есть ли продвижение врага на Днепропетровщине

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что продвижения российских войск на Днепропетровщине пока нет. По его словам, для России очень важна информационная атака на этот регион.

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Об этом глава государства сказал во время разговора с журналистами в субботу, 14 июня. Он отметил, что вчера была уничтожена одна российская диверсионно-разведывательная группа из шести человек в километре от административной границы Днепропетровской области. Ей удалось продвинуться только потому, что их было мало.

"Как и в Сумах, что они, мол, приближаются к Сумам. Там это соответствует действительности. Так и в Днепропетровской области – пытаются хотя бы одной ногой стать на административную границу. Для них это важная история – сделать фотографию, видео и тому подобное. Поэтому они запускают маленькие ДРГ – для того, чтобы они просто это сделали", – отметил президент.

Как сообщал OBOZ.UA, российские войска во время атак прошли вперед в районе западной границы Донецкой области в рамках многоцелевых усилий по продвижению на Днепропетровщину, которые приносят им потери. В Институте изучения войны отметили, что для российского диктатора Владимира Путина это имеет символическое значение.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло отметил, что попытки России вести наступление на Днепропетровщину являются информационно-психологической операцией. Враг пытается создать у украинцев и западных союзников впечатление, будто бы украинский фронт вскоре посыплется. Еще одна цель страны-агрессора – сугубо террористическая.

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