В южной части Украины воздушная тревога: есть угроза баллистики из оккупированного Крыма

Вечером в субботу, 2 марта, в южных областях Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с угрозой применения врагом баллистического вооружения из Крыма.

Об этом предупредили в Воздушных силах ВСУ. Тревога была объявлена в Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.

Как сообщал OBOZ.UA, специалисты командования Воздушных сил ВСУ приняли участие в обновлении приложения "Воздушная тревога", чтобы еще больше информировать украинцев об опасности. В частности, теперь для каждого региона появляется предупреждение о повышенной опасности.

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