В Закарпатье запретили деятельность УПЦ Московского патриархата: что это значит

На заседании Закарпатского областного совета было принято решение о введении запрета на деятельность всех организаций, имеющих связь с Российской Федерацией, на территории региона. Соответствующее решение было принято 1 июня 2023 года.

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Об этом сообщила пресс-служба Закарпатского областного совета. Соответствующее постановление касается всех религиозных, церковных, общественных и других организаций, которые "сотрудничают или связаны со страной-агрессором Российской федерацией".

В принятом депутатами решении также содержатся рекомендации правоохранительным органам относительно оперативного и эффективного реагирования на случаи антиукраинской пропаганды, которую осуществляют представители религиозных, общественных и других организаций.

Отметим, что в украинских городах массово отказываются от Украинской Православной Церкви Московского патриархата (УПЦ МП). Некоторые области уже запретили деятельность пророссийских церквей, в то время как в других областях этот запрет частично применяется, принимаются решения отдельными громадами или населенными пунктами.

Ранее сообщалось, что депутаты Черновицкого областного совета запретили на территории области деятельность религиозных организаций и объединений, имеющих доказанную церковно-каноническую связь с государством-агрессором Россией. За данное решение 16 мая проголосовали 40 депутатов.

Напомним, что ранее Россия цинично созвала Совбез ООН из-за "притеснений" УПЦ МП в Украине.

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