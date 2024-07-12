В Запорожье из-за российских обстрелов сгорело почти 4 га пшеницы. Видео

В результате атаки российских оккупационных сил в Запорожской области загорелось поле пшеницы в одном из сел Пологовского района. В целом огнем уничтожено более 4 гектаров хлеба.

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Об этом сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. К счастью, не зафиксированы жертвы или пострадавшие.

Спасательные операции также осложнялись риском новых обстрелов и жаркой сухой погодой, что способствовало быстрому распространению огня.

Ранее сообщалось, что около 16:00 11 июля российские оккупанты сбросили КАБ на поселок Боровая Изюмского района Харьковской области. В результате атаки пострадали четверо гражданских лиц и повреждены 12 частных домов.

Напомним, также в этот день оккупанты атаковали дроном-камикадзе Покровскую общину Никопольского района на Днепропетровщине. В результате обстрела пострадали два человека: 65-летний мужчина и 64-летняя женщина получили осколочные ранения, они будут лечиться амбулаторно.

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