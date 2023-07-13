В Запорожье количество пострадавших в результате российской атаки возросло до 20 человек: из них 8 детей

Число пострадавших в результате российской атаки на Запорожье возросло. По состоянию на 8:00 13 июля пострадали 20 человек, из них 8 детей.

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Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. "Запорожье. Количество пострадавших в результате вчерашней российской атаки возросло до 20 человек, из них 8 детей", – говорится в сообщении.

Уточняется, что под наблюдением врачей находятся 15 взрослых и 7 детей. На данный момент угрозы их жизни нет. Остальные пострадавшие находятся на амбулаторном лечении.

Следует отметить, что российские войска 12 июля атаковали Запорожье. В городе раздалось несколько взрывов. В одном из парков рухнули обломки от российского БПЛА.

Напомним, войска РФ днем 7 июля нанесли удар по Запорожью ракетами С-300. Зафиксированы прилеты по объекту инфраструктуры, там вспыхнул пожар.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на четверг, 13 июля, в Хмельницкой и Киевской областях прогремели мощные взрывы – страна-агрессор РФ атаковала Украину ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе. В столице в результате падения обломков "Шахедов" пострадали и погибли.

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