В Запорожье прогремели взрывы, пострадали шесть человек: подробности. Видео

Российские войска 12 июля атаковали Запорожье. В городе прогремело несколько взрывов, известно о шести пострадавших, среди которых маленький ребенок.

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Об этом сообщил заместитель городского головы Александр Власюк. Предварительно, по вражеским целям работала наша противовоздушная оборона. "5 редакция" пишет, что в одном из парков упали обломки от российского БпЛА (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В комментарии журналистам Власюк сказал, что уполномоченные органы начали следственные действия.

Он подтвердил, что осколки "военного объекта" упали на территории города, однако официальные ведомства пока устанавливают, что именно это было. Пострадала территория парка, в домах неподалеку есть разбитые окна.

Предварительно известно о шести травмированных, трех из них госпитализировали. Маленький ребенок отправлен на обследование.

Очевидцы рассказывали, что из своих окон видели зарево в районе парка. "В доме все задрожало", – заявила жительница города. Некоторые свидетели говорят, что никакого свиста перед этим не было.

Как писал OBOZREVATEL:

– ВС РФ в ночь на 12 июля атаковали Украину 15 дронами-камикадзе. Shahed-136/131 оккупанты запустили с северо-восточного направления (Курская область РФ). Силы противовоздушной обороны ликвидировали 11 вражеских воздушных целей.

– Под ударом оказалась Черкасщина. Иранские дроны-камикадзе попали в объект инфраструктуры в Черкасском районе, там вспыхнул пожар. Пострадали два человека, их госпитализировали с ожогами.

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