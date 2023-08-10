Войска РФ ударили ракетами по гражданским в Запорожье: есть жертва и пострадавшие. Все детали, фото и видео

Вечером 10 августа в Запорожье прогремели два взрыва. Российские террористы снова ударили по объекту гражданской инфраструктуры, где в это время обычно находится много людей. В результате атаки один человек погиб, еще девять получили ранения.

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Прилет в городе подтвердил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко. По данным мониторинговых каналов, удары якобы корректирует зависший над областным центром БпЛА-разведчик россиян. В городе продолжается воздушная тревога (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Снова целью российской террористической атаки выбран объект гражданской инфраструктуры. Снова никаких военных целей. Очень людная в это время территория. Еду на место. Надеюсь, без жертв", – написал Малашко.

Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев сообщил, что на месте прилета вспыхнул пожар. К величайшему сожалению, есть пострадавшие. На месте российского теракта уже работают соответствующие службы.

Он добавил, что сейчас известно о двух пострадавших – люди в состоянии легкой тяжести доставлены в медицинское учреждение.

Малашко также подчеркнул, что на месте работают все службы, чтобы минимизировать ущерб, который пытается нанести государство-агрессорка.

"Самое главное – жизнь наших людей. После того, как медики завершат оказывать помощь всем пострадавшим, информация будет обнародована", – отметил глава ОВА.

Он обнародовал первые фото с места происшествия, на которых видны значительные разрушения здания и сожженные полностью автомобили.

По состоянию на 20:10 Куртев сообщил, что один человек в результате атаки, к сожалению, погиб, еще пятеро получили ранения.

На очередной российский теракт в Запорожье уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram. Он выразил соболезнования родным погибшего и показал кадры с места трагедии.

"Каждый наш воин, который уничтожает оккупантов, который идет вперед и ведет за собой вперед, который освобождает нашу землю, приближает справедливость для Украины. Приближает возмездие. Украина выстоит. Российский террор неизбежно проиграет", – подчеркнул Зеленский.

По состоянию на 20:23 количество пострадавших в Запорожье выросло до 9 человек, сообщил Куртев. Также в настоящее время зафиксированы незначительные повреждения медицинского и образовательного учреждений. Также известно о двух поврежденных многоэтажках.

Напомним: лишь накануне вечером российские террористы ударили по жилому кварталу в Запорожье. В результате атаки два человека погибли и еще семь получили ранения. Предварительно, оккупанты могли применить ракету "Искандер", однако эта информация еще уточняется.

Запорожская областная государственная администрация сообщила, что разрушены храм и торговые точки в Шевченковском районе. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла.

Как сообщал OBOZREVATEL, в результате ракетного удара по Запорожью 9 августа погибли музыкантки Светлана Семейкина и Кристина Спицына. Девушки образовали дуэт "Similar girls" и стали участницами "cover band "Gems". Убитым Россией украинкам было всего 19 и 21 год. За час до гибели они пели на улицах города, собирая деньги на помощь Вооруженным силам Украины. Видео последнего выступления девушек показали в сети.