В Запорожье в результате авиаудара 7-летний ребенок получил ранения: есть и другие прострадавшие

В Запорожской области российские войска нанесли серию авиаударов, в результате которых погибли двое мирных жителей и еще пятеро получили ранения. Среди пострадавших – 7-летний ребенок и пожилые люди.

Последствия атаки квалифицируют как военное преступление. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

В течение последних суток правоохранители получили 104 сообщения о повреждении и разрушении объектов гражданской инфраструктуры.

Под вражеским огнем оказались жилые дома, квартиры и хозяйственные постройки местных жителей.

Наибольшие потери понесли населенные пункты Новоалександровка, Таврическое и Новониколаевка.

В Новоалександровке авиационный удар унес жизнь 55-летнего мужчины. Там же ранения получили ребенок и 77-летний мужчина.

Еще один человек погиб в результате ударов управляемыми авиабомбами по Таврическому и Новониколаевке – жертвой стала 62-летняя женщина. Также травмированы трое мужчин в возрасте 34, 44 и 68 лет.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу, 2 мая, тактическая авиация Воздушно-космических сил России ударила по Новоалександровке в Запорожской области. В результате атаки есть разрушения и жертвы.

