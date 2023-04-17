В Запорожской области оккупанты свозят раненных в местные школы: в больницах закончились места

Во временно захваченных городах на Запорожье для раненых российских оккупантов почти закончились места в местных больницах. "Трехсотых" захватчиков начали размещать на территориях школ.

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Об этом сообщил на своем канале в Telegram законный мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в воскресенье, 16 апреля. По его словам, военные армии России несут огромные потери на Запорожском направлении.

Городской голова заявил, что 90% медицинских учреждений оккупированных городов захватчики используют в качестве госпиталей для раненых военных.

"В оккупации 90% медучреждений уже используются, как госпитали для российских. Теперь "трехсотых" начали складывать в школах", – написал он.

Накануне в Генеральном штабе ВСУ сообщили, что в частности такая ситуация сложилась у врага в населенном пункте Высокое в Запорожской области. Там под госпиталь для раненых оккупантов обустроили спортивный зал местной школы.

"Медицинские услуги предоставляются исключительно российским военнослужащим. По состоянию на 15 апреля на лечении находилось около 100 оккупантов с ранениями разной степени тяжести", – говорится в сообщении Генштаба.

Там также отметили, что все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными захватчиками. Поэтому враг вынужден использовать гражданские учебные заведения в собственных целях.

Как сообщал OBOZREVATEL, российские оккупанты продолжают нести огромные потери в войне против Украины. Их больницы переполнены ранеными, причем не только в прифронтовых областях, но и в глубине России. Но еще больше "двухсотых" – их даже не хотят забирать в морги, оставляя гнить где-то посреди украинских степей.

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