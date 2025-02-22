В зависимости от специализированного транспорта: в Коордштабе рассказали, как происходит репатриация тел погибших защитников

Украина возвращает из России одинаковое количество тел павших защитников из-за технических возможностей транспортировки. В январе и феврале этого года было репатриировано одинаковое количество тел воинов – 757.

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Об этом сообщил руководитель секретариата Координационного штаба по обращению с военнопленными Богдан Охрименко в интервью Укринформу. По его словам, количество тел определяется исходя из возможностей специализированного автотранспорта, способного обеспечить перевозку погибших героев.

"Ответ прост: мы использовали имеющиеся возможности по транспортировке наших погибших героев. Тело имеет свой определенный объем и есть соответствующее количество специализированного автотранспорта, который может перевезти наших погибших героев. У нас спросили: сколько вы можете принять тел, — мы сказали, что такое количество", – пояснил Охрименко.

Напомним, что 24 января и 14 февраля репатриировали одинаковое количество тел погибших защитников – 757.

Как сообщал OBOZ.UA, 5 февраля между Украиной и Россией состоялся 61-й обмен военнопленными. Домой вернулись 150 защитников, в том числе военные ВСУ, нацгвардейцы, терробороновцы, пограничники и представитель Нацполиции.

Кроме того, 15 января 2025 года состоялся первый за этот год обмен пленными между Украиной и РФ. Тогда домой вернули 25 украинцев, в том числе защитники Мариуполя и "Азовстали", воины, защищавшие Харьковщину, Донецкую область, Запорожье и Херсонщину, а также один гражданский. Они длительное время не получали надлежащей медицинской помощи, поэтому ранения и тяжелые болезни.

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