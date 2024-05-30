В Житомире мужчина с 2022 года скрывался от мобилизации и получил приговор: как наказали

В Житомире мужчина почти два года, с июля 2022 по апрель 2024 года, скрывался от мобилизации. В течение этого периода его трижды объявляли в розыск.

Об этом говорится в приговоре Богунского районного суда г. Житомира. По данным суда, в июле 2022 года мужчину сочли годным к военной службе.

Тогда же ему вручили повестку для отправки в воинскую часть, однако он скрывался от мобилизации до апреля 2024 года.

В материалах суда также отмечено, что подсудимого трижды объявляли в розыск, но он продолжал избегать призыва.

На суде мужчина признал свою вину и раскаялся. Так, суд признал его виновным по статье 336 УК и приговорил к трем годам лишения свободы.

"Суд считает, что с целью исправления и предотвращения совершения новых уголовных правонарушений обвиняемому следует назначить наказание исключительно в виде лишения свободы в пределах санкции статьи 336 УК Украины, поскольку именно такое наказание будет полностью соответствовать степени тяжести совершенного уголовного правонарушения", - говорится в решении суда.

Этот приговор может быть обжалован по основаниям, предусмотренным ст. 394 УПК Украины в Житомирский апелляционный суд через Богунский районный суд г. Житомира путем подачи апелляционной жалобы в течение тридцати дней со дня его объявления.

Напомним, что в Харькове мужчину приговорили к 3 годам лишения свободы за категорический отказ от мобилизации. На суде мужчина признал свою вину и согласился с версией следствия.

Как сообщал OBOZ.UA, в Дрогобычском районе Львовской области осужден мужчина на три года лишения свободы за уклонение от военного призыва. 29-летний житель не явился в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, когда получил повестку.