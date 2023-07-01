'Вагнера' больше нет, у ВСУ поднялось настроение, – подполковник Гулима

Мятеж владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина в России имел положительные последствия для украинской армии, ведь с поля боя исчезла эта военная структура. Это событие также доказало, что структура государства-агрессора РФ гораздо слабее, чем об этом рассказывает кремлевская пропаганда.

Видео дня

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZREVATEL высказал подполковник запаса, обозреватель по международной безопасности аналитического центра регионального сотрудничества, военный эксперт Владимир Гулима. "Действительно, это событие подняло настроение, что бы это ни было, какой бы ни была причина. Это положительный сигнал для нас", – подчеркнул он.

По словам эксперта, очевидный плюс состоит в том, что "Вагнер" исчез из зоны боевых действий. "Это для нас очень положительно. Ведь, как бы то ни было, постоянные штурмы зэков, штурмовые действия профессиональных "вагнеровцев" добавляли очень много хлопот нашим войскам. Наши военные, которые непосредственно сталкивались с ними, рассказывали, что это очень серьезный и очень коварный" противник", – объяснил Гулима.

Он добавил, что мятеж ярко продемонстрировал всему миру и, в частности, западным партнерам Украины, что все рассказы кремлевской пропаганды о том, что "все идет по плану", не имеют ничего общего с реальностью. Режим оказался уязвимым.

"Факт остается фактом: государственное руководство России не смогло справиться с неформальным вооруженным образованием, которое нанесло вред не только инфраструктуре, но и привело к серьезным потерям личного состава и технике военно-космических сил РФ – все это свидетельствует о том, что эта структура гораздо слабее , чем то, как она пытается это представить", – резюмировал эксперт.

Он подчеркнул: "Россию можно победить только силой, потому что уговоры могут привести к тому, что Кремль будет прибегать к каким-либо дальнейшим действиям, в частности, к усилению ядерного шантажа".

Как писал OBOZREVATEL, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что, к сожалению, бунт Пригожина и его ЧВК был слишком коротким. По его оценкам, если бы он продолжался, по крайней мере, на сутки больше, это могло бы оказать серьезный эффект на моральное состояние армии врага.