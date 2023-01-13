''Вагнеровцы'' попали в ловушку: украинский военный рассказал о ситуации в Соледаре. Видео

По состоянию на вечер пятницы, 13 января, обстановка в Соледаре на Донетчине остается крайне сложной. В городе продолжаются бои, ни одна из сторон не контролирует населенный пункт.

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Об этом боец ВСУ Петр "Стоун" Волощенко сказал в эфире канала FREEДОМ (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца). По словам военного, перевеса ни на чьей стороне пока нет.

Он отметил, что боевики ЧВК "Вагнер" в Соледаре оказались в невыгодном положении. Оккупанты попали в ловушку, им не могут подвезти тяжелую технику, в связи с чем ситуация для них усугубляется. Враг способен применять только артиллерию.

"Стоун" также рассказал, что российские захватчики в Соледаре заходят на позиции ВСУ для того, чтобы сделать фото, и сразу же погибают под огнем украинской артиллерии. Военнослужащий назвал это "прощальным селфи".

"И так у них происходит регулярно, очень они зачастили с этими фотографиями...Соледар не находится под контролем ЧВК "Вагнер"...Вся часть города, где они находятся, под постоянным наблюдением нашей аэроразведки и мы координируем точные удары по местам их скопления", – отметил Волощенко.

Как писал OBOZREVATEL:

– В Генштабе сообщили, что бои за Соледар на Донетчине продолжаются. Тем временем оккупационные войска РФ продолжают нести потери в войне против Украины, и для лечения раненых захватчиков прибывают дополнительные бригады медиков из России.

– Министерство обороны РФ 13 января официально заявило о захвате Соледара. Однако в Вооруженных силах Украины опровергли такую информацию.

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