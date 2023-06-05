'Вагнеровцы' взяли в плен российского подполковника и устроили ему допрос. Видео

Наемники частной военной компании "Вагнер" продолжают устраивать публичные конфликты с представителями регулярной российской оккупационной армии. В качестве подтверждения конфликта "вагнеровцы" опубликовали допрос российского подполковника.

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Тот в свою очередь признается, что обстрелял грузовик с наемниками ЧВК "Вагнер". Запись допроса опубликована в Telegram (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На допрос к наемникам террористической ЧВК попал 45-летний российский подполковник Роман Веневитин, который ранее работал в охранном агентстве "Спарта" в Нижегородской области.

Во время допроса оккупант рассказал наемникам, что приказал разоружить группу быстрого реагирования ЧВК "Вагнер", а также обстрелял грузовик "Урал" в котором находились наемники. Российский офицер признается, что занимался ликвидацией российских оккупантов в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, на видео, которое опубликовали в сети террористы ЧВК "Вагнер", российский подполковник заявил, что убивал наемников из личной неприязни.

Напомним, главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин высказал обвинения в адрес министерства обороны Российской Федерации, связанные с предполагаемым минированием дороги, используемой наемниками для покидания города Бахмут. Он также заявил о захвате российского подполковника в плен.

Ранее сообщалось, что ситуация в Белгородской области РФ все чаще становится предметом критики в адрес российского военного руководства. На этом фоне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин пытается использовать рейды добровольцев на регион для так называемых ударов по репутации министра обороны Сергея Шойгу.

Как сообщал OBOZREVATEL, воспользовавшись общим недовольством граждан РФ относительно безопасности на границе, Пригожин пригрозил отправить своих наемников на "защиту" Белгородской области. Он заявил, что сделает это и без разрешения Шойгу.

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