'Вам уже вынесен приговор': Путин назвал Одессу 'российским городом' и получил резкий ответ

На одном из выступлений российский диктатор Владимир Путин заявил, что Одесса является российским городом. В отчет на пропаганду ему ответил городской голова Геннадий Труханов.

Об этом стало известно из его Facebook-страницы. Труханов отметил, что Украина обязательно победит.

"Одесса – это русский город и чуть-чуть еврейский", – заявил Путин.

На это ему ответил Генадий Труханов.

"Здесь российский диктатор снова упомянул об Одессе. Мол, наш город – "русский и немного еврейский". Отвечу на понятном для русских языке. За это время вы так ничего и не поняли за Одессу. Может, потому она для вас – Адэса. Одесса – свободный огород. А значит – украинский", – написал городской голова.

Кроме того, он также отметил, что у одесситов выработалась ненависть ко всему русскому.

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"За тысячи невинно убитых. За разрушенные города, дома и судьбы. За уничтоженную вашей ракетой одесскую святыню – Спасо- Преображенский кафедральный собор. За сегодняшнюю Харьковщину. И вам все не достаточно. Да, Одесса – это свободный украинский огород, для которого словосочетание "русский огород" – хуже любого второго оскорбления. Будьте уверены: там, наверху, вам уже вынесен приговор. Наши Вооруженные силы приведут его в исполнение", – добавил мэр.

И напоследок он написал, что Украина обязательно победит.

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