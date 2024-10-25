Варианты ограничены: СМИ узнали, как НАТО может ответить на отправку солдат КНДР в Россию

Согласно документам южнокорейской разведки, которым Сеул поделился с союзниками, вторая партия северокорейских войск вскоре направится в Россию. Кроме того, КНДР уже отправила в РФ миллионы снарядов и сотни ракет. А потенциальный ответ НАТО на такие действия Пхеньяна будет "ограничен".

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Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на источники. Сеул планирует представить часть своих разведданных официальным лицам НАТО в понедельник, 28 октября.

Согласно документам южнокорейской разведки, первая группа из 1500 элитных войск специального назначения уже проходит обучение на Дальнем Востоке России в рамках планируемого развертывания примерно 10 000 северокорейских солдат. Первая партия была доставлена в порт Владивостока между 8 и 13 октября на кораблях. Их подготовка продлится около месяца.

В документах также изложены детали масштабов поставок оружия из Северной Кореи в Россию за время полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно анализу, с августа прошлого года Пхеньян отправил около 8 миллионов снарядов северокорейского производства калибра 122 мм и 152 мм. Также в РФ было доставлено 100 ракет Hwasong-11 и противотанковое оружие Bulsae-4.

По словам собеседников издания, потенциальный ответ НАТО на такие действия Пхеньяна "ограниченный". Источники не уточняют, кем и чем ограничен, но отмечают, что ответ может включать усиление помощи Украине и укрепление сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, 23 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что у Вашингтона есть "доказательства присутствия войск КНДР в России". Пресс-секретарь Североатлантического альянса Фара Дахлалла также подтвердила, что у НАТО есть доказательства.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль заявил, что его страна "не будет сидеть без дела" и предпримет ответные шаги. По его словам, Сеул будет принимать необходимые меры в зависимости от масштабов военного сотрудничества Пхеньяна и Москвы. В частности, может пересмотреть свою позицию о предоставлении оружия Украине, отметил Юн.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевский диктатор Владимир Путин косвенно подтвердил участие северокорейских военных в войне против Украины. Он не стал этого отрицать, а воспользовался привычным приемом, в который раз попытавшись перенести всю ответственность за эскалацию конфликта на западные страны.

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