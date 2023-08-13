'Вас здесь никогда не было': в Донецке фанатка оккупантов набросилась на 'вонючих' наемников Путина. Видео

Во временно оккупированном Донецке произошла словесная перепалка между сторонницей российских военных и наемниками этой же захватнической армии. Женщина назвала последних "вонючими узкоглазыми тварями", потому что они приехали воевать не за "идею", а за деньги.

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Она уверяла, что таких в ее городе никогда не было и не будет, когда местные мужчины придут из войны. Инцидент имел место в ресторане "На дровах", видео очевидцы выложили в Twitter (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

"Вы воюете, получаете бабки. Рот свой заткните, вы, "господа" вонючие. Вас здесь никогда не было и не буде, запомните раз и навсегда. Никогда! Вот этих вот, вонючих узкоглазых тварей никогда у нас в Донецке не будет!" – утверждала посетительница заведения, обращаясь к мужчинам неславянской внешности и в военной форме за соседним столом.

Женщина похвасталась, что она хорошо живет: у нее шесть магазинов, два дома. Также отметила, мол, им в Донецке не нужны "ни Москва, ни Париж", очевидно, намекая на большое количество эмигрантов в этих двух столицах.

"Ты приехал сюда за бабками. 240 тысяч. Потому что ты там, что ты там делал – кого пас? У тебя нет образования. С*ка, вы тупорылые овцы", – стояла на своем посетительница.

При этом она пригрозила наемникам армии РФ: если они еще раз приедут в Донецк, то те местные "ребята", которые ныне тоже умирают за Путина на украинском фронте, расквитаются с такими приезжими.

"И если вы еще сюда зайдете, у нас пацаны с войны придут – они вас уроют, не дай вам Бог... Девочки, скажите, в вы хотите здесь вот этих вот уродов узкоглазых видеть в Донецке? Конечно нет! Вы просто холуи, вы и там (откуда приехали. – Ред.) не нужны", – продолжила женщина, беря в руку рюмку.

Чем закончилась история – не известно, поскольку видео оборвалось посте того, как к столу мужчин в военной форме подошла официант.

Как сообщал OBOZREVATEL, с насильственным "присоединением" к России в оккупированной части Донентчины изменений к лучшему, как обещали оккупанты, конечно же не произошло. Облцентр деградирует, безопасности там нет, а местных жителей сейчас насильно заставляют получать российское гражданство – в случае отказа угрожая сделать их жизнь абсолютно невыносимой.

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