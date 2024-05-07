'Важно качество': французский депутат ответил на критику по объемам помощи Украине

Депутат Национальной ассамблеи Франции Бенджамен Аддад сказал, что не считает аргументированной критику относительно того, что Париж передает Украине не достаточное количество вооружения для борьбы с вторжением РФ. По его словам, гораздо важнее не количество оружия, а его качество.

В интервью Радио Свобода Аддад отметил, что, например, французские артиллерийские установки "Цезарь", хоть и относительно недорогие, но показали свою эффективность на поле боя. Он подчеркнул, что Запад должен продолжать поддерживать Украину.

"Вопрос заключается не только в количественном измерении, но и в качестве, добавленной технической стоимости того, что вы предлагаете. Установки "Цезарь", например. Они не так уж дороги, но оказались чрезвычайно эффективными на земле. Поэтому еще раз: считаю, что мы все должны продолжать делать то, что мы делаем и увеличить нашу поддержку Украины", – отметил Аддад.

Также депутат парламента Франции сказал, что лучшим способом обеспечить долговременное сдерживание дальнейшей российской агрессии после войны является привлечение Украины к евроатлантическим институтам.

"И это тоже то, за что борются и гибнут в Украине", – сказал он.

Аддад также подчеркнул, что учитывая российскую агрессию Европе, необходимо развивать собственную оборонную промышленность, чтобы в случае необходимости иметь возможность действовать самостоятельно.

Отвечая на вопрос, возможно ли давление Запада на Украину для заморозки конфликта, парламентарий сказал, что "это было бы катастрофой".

"Это будет катастрофой для безопасности, если завтра мы это сделаем. Мы только спровоцируем дальнейшую агрессию, готовясь к следующему нападению России на Украину… Подталкивание Украины к несправедливому урегулированию в то время, когда она находится в невыгодном положении по отношению к России, было бы катастрофическим для нашей собственной безопасности", – резюмировал политик.

Как сообщал OBOZ.UA, в МИД Франции прокомментировали информацию о том, что Париж якобы отправил военных Иностранного легиона в Украину, которую распространили не только российские пропагандисты, но и западные СМИ. Там заявили, что это обычный фейк.

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