'Дезинформационные кампании не ослабевают': во Франции сказали, отправили ли войска в Украину

В министерстве иностранных дел Франции прокомментировали информацию о том, что Париж якобы отправил военных Иностранного легиона в Украину, широко распространённую не только российскими пропагандистами, но и западными СМИ. Там заявили, что это обычный фейк.

Об этом заявило официальное представительство МИД Франции в соцсети X. В сообщении было отмечено, что никакие французские войска не были отправлены в Украину.

"Кампании по дезинформации о поддержке Францией Украины не ослабевают, и вот доказательство", – сообщило ведомство, добавляя скриншоты двух публикаций.

Первая из этих публикаций является первоисточником, автором которого является Стивен Брайен. Он считает себя бывшим помощником замминистра обороны США и ранее появлялся в СМИ с несколькими статьями, где повторял российские пропагандистские тезисы.

Следует отметить, что в сети распространили фейк о том, что Франция развернула в Славянске первые 100 человек Иностранного легиона. Такие вбросы выгодны только России, чтобы в очередной раз обстрелять гражданскую инфраструктуру и убить гражданских.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне Макрон в очередной раз заговорил о возможности отправки своих войск на территорию Украины. По его словам, нельзя исключать никаких действий, учитывая, что страна-агрессор РФ не ставит перед собой никаких рамок.

Макрон также выразил мнение, что безопасность Европы невозможна без обеспечения стабильности Украины. По его словам, война, которую ведет Россия против нашей страны, – основная угроза для континента.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!