'Важны три вещи': Резников рассказал об освоении стандартов НАТО в Украине

Для вступления Украины в НАТО в целом важны три вещи: гражданско-демократический контроль, прозрачность процедур, а также совместное планирование военных операций. К концу года Киев планирует имплементировать 30-35% стандартов Альянса.

Видео дня

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал министр обороны Алексей Резников. "У нас на сегодняшний день уже около 18% стандартов НАТО внедрено. Столько же примерно в процентном выражении планируем освоить до конца года. Это значит, что мы легко выходим на 30-35% в течение этого года", – сказал министр.

Хотя стандартов НАТО насчитывается более 1200, ни одна из стран Альянса не ввела 100% стандартов. В среднем максимально осваивают 30-40%, но есть страны с 2% и 8%, отметил Резников.

"Это значит, что не стоит задача 100% закрыть все стандарты. Это и невозможно. Например, страна не имеет флота, соответственно, флотские стандарты ей не нужны. Страна, возможно, маленькая, не имеет авиации. Соответственно, она не имеет авиационных стандартов", – пояснил глава Минобороны.

По словам Резникова, для вступления в НАТО в целом важны три вещи: наличие гражданско-демократического контроля, наличие прозрачности, публичности и отчетности процедур, а также совместное планирование военных операций.

Что касается гражданско-демократического контроля, закон Украины уже предусматривает, что министр обороны является гражданским лицом. Также постепенно увеличивается количество гражданских заместителей министра.

"Второй пункт, прозрачность, система LOGFAS (сервис для поддержки логистического обеспечения НАТО. – Ред.) уже работает. Плюс, я создал агентство по военным закупкам. То же будет относительно тылового обеспечения", – рассказал министр.

В свою очередь совместное военное планирование "уже происходит нашими генералами", поскольку украинская армия использует оружие НАТО.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– По словам Резникова, в Кремле уже ищут варианты, чтобы оправдать новые "жесты доброй воли" в Украине. Он подчеркнул, что это его личное убеждение, основанное на традиционном поведении Москвы.

– В США заявили, что передали Украине почти всю военную помощь, о которой просил Киев. Речь идет о вооружении, необходимом для начала контрнаступления ВСУ.

– После победы Украины над РФ, все руководство Кремля и исполнители преступных приказов должны пройти процедуру "Нюрнберга-2", заявил Резников.