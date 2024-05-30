Вблизи Мариуполя к 2019 году были полностью возведены фортификации, – военный Петров

В сети набирает силу информационная атака на созданную в Украине ВСК по вопросам строительства фортификационных сооружений.

Об этом сообщил военный блогер из Мелитополя, ветеран АТО Алексей Петров.

"Атакуют не напрямую. Оно и понятно, зачем же так палиться. Но атакуют, понимая, что выводы работы комиссии украинцам вряд ли понравятся. И эта атака будет только набирать силу. Я почему-то считал, что гениальный ход под названием "А вот при вашем Порошенко..." давно потерял актуальность. Например, потому, что на календаре уже почти середина 2024 года. То есть в стране уже пять лет, как совсем другая власть. Не только другой президент, а власть. Оказывается, когда нужно как-то прикрыть собственные факапы, то все методы подходят. Потому что ВСК скоро начнет работу. А там "зубы дракона" на обочине. А там блиндажи в низине, из которых видны только кусты", – пишет военный.

"Давайте поговорим, о чем заявляют, даже горят заголовки в СМИ… "Единственное укрепление во времена Порошенко – стена бурьяна". Чтобы быть максимально объективным, я буду говорить только о том, что видел собственными глазами. Так вот, в 2015 году я занимал должность врио начальника связи 37 отдельного мотопехотного батальона. Приблизительно в июне того же года мы получили от комбрига распоряжение развернуть КСП батальона на окраине поселка Сартана, что под Мариуполем. Прибыв на место, я был удивлен увиденной картиной. На господствующей высоте, с которой было все видно, работала гражданская техника, закапывая в землю бетонные капсулы блиндажей. И уже потом накрывая их несколькими слоями толстых бревен и землей. Пожить в этих блиндажах не успели. Через короткий промежуток времени прилетела команда выходить на ротацию", – рассказал Петров.

По его словам, уже через несколько месяцев в 2015 году военные вернулись в сектор "М", но уже заняв позиции к северу от Мариуполя.

"И именно там были полностью готовы фортификационные сооружения. Да, это не была сплошная линия обороны типа украинской "Мажино". Но опорные пункты были построены на господствующих высотах, с учетом особенностей местности. Например, наличия прудов, которые являются рукотворным водным препятствием для движения техники и живой силы. Опорные пункты – это система очень капитальных блиндажей с сетью ходов сообщения. Где-то слева и справа от нас были построены такие же опорники. (Когда ехали по полевым дорогам, видели "бугры" блиндажей.) Даже жили в таких блиндажах несколько месяцев. Было ли то же самое построено в других секторах, не знаю. Но позже военные, которые были в то время в зоне АТО, говорили, что точно такие же укрепления были построены и на других участках зоны АТО", – пишет военный.

"Уже в начале 2016 года я сделал фото огромных бетонных сооружений, которые качественно перекрывали трассу Мариуполь – Донецк. И что удивительно. В поле, в сторону от дороги и куда-то дальше до посадки, шла гряда… так называемых зубов дракона. Жители Мариуполя могут рассказать, где еще стояли эти бетонные великаны. И как кто-то заметил из местных, за считаные недели до начала полномасштабного вторжения, эти "фигурки" куда-то исчезли. Уже позже, в апреле 2017 года, наш батальон занял позиции в районе… Чонгара", – вспоминает военный.

"Пять лет другая власть. Со всеми возможными и даже невозможными ресурсами. Окей. Давайте допустим, что во времена Порошенко ничего не было сделано. Абсолютно ничего. Как-то все само и с помощью безусловно мудрого народа. Окей. Предположим. Ну тогда покажите мне, какие именно фортификационные сооружения… качественные, капитальные опорные пункты были построены в промежуток времени с мая 2019 года до февраля 2022 года. И где именно, кстати, построены? Что-то не могу припомнить. Запрет на использование аэроразведки в зоне проведения ООС помню. Отвод с линии боевого столкновения контрснайперских групп также помню. Даже запрет на открытие ответного огня (которую сразу отменил генерал Валерий Залужный) также помню. Кстати, он же приказал вернуть контрснайперские группы в ООС. А вот сверхмощное большое фортификационное строительство на протяжении 2019, 2020 и 2021 годов… нет, не помню! Сплошная стена бурьяна, не больше…" – резюмирует военный.